В Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за ветра

Гидрометцентр объявил в Москве жёлтый уровень погодной опасности из-за усиления порывов ветра до пятнадцати метров в секунду. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

Как поясняют в Гидрометцентре, жёлтый уровень опасности в столице продлится до вечера пятницы.

Ранее синоптики рассказали, что 5 марта в Москву придёт тёплая погода. Температура воздуха поднимется до десяти градусов тепла.