Ким Чен Ын направил президенту Южной Кореи послание с соболезнованиями из-за коронавируса

Глава КНДР Ким Чен Ын направил послание президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину с соболезнованиями из-за вспышки коронавируса в стране. Об этом сообщает NK News .

Напомним, вспышку коронавируса зафиксировали в конце декабря в Китае. Пневмония нового типа активно распространилась по другим государствам, в том числе и по Южной Корее. На сегодняшний день в стране от заболевания скончалось 35 человек, инфицировано 5766 человек.