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Ким Чен Ын направил президенту Южной Кореи послание с соболезнованиями из-за коронавируса

Число жертв заболевания в республике выросло до 35.

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Фото © ТАСС / EPA / YONHAP SOUTH KOREA OUT

Глава КНДР Ким Чен Ын направил послание президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину с соболезнованиями из-за вспышки коронавируса в стране. Об этом сообщает NK News.

Ким Чен Ын выразил в послании уверенность, что Южная Корея сможет прекратить распространение пневмонии нового типа.

В ответ Мун Чжэ Ин отправил послание со словами благодарности за поддержку.

Напомним, вспышку коронавируса зафиксировали в конце декабря в Китае. Пневмония нового типа активно распространилась по другим государствам, в том числе и по Южной Корее. На сегодняшний день в стране от заболевания скончалось 35 человек, инфицировано 5766 человек.

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