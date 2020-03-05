Более 400 случаев заражения коронавирусом за сутки зафиксировано в Южной Корее

За минувшие сутки на территории Южной Кореи было зарегистрировано 438 новых случаев заболевания коронавирусом нового типа. Об этом сообщает пресс-служба Центра контроля и профилактики заболеваний при Министерстве здравоохранения республики.

По её данным, общее число инфицированных достигло 5766 человек, количество летальных случаев выросло на три за 24 часа и достигло 35 человек, а побороли болезнь и были отпущены домой 47 человек.

Отмечается, что большую часть случаев заражения зафиксировали в городе Тэгу — 4,3 тысячи, это связано с местной религиозной общиной, ещё 861 инфицированный находится в соседней провинции Кёнсан-Пукто. В столице страны, Сеуле, на данный момент 92 заразившихся.

Ранее Лайф сообщал, что число жертв коронавируса в Китае превысило три тысячи человек, а число заражённых по всему миру увеличилось на две тысячи. Причём в самой Поднебесной статистика смертности и заболеваемости показывает положительные тенденции, в отличие от всего остального мира.