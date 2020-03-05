Число умерших от коронавируса в Китае превысило 3 тысячи человек

Количество летальных случаев заражения коронавирусом нового типа в Китае за последние сутки выросло на 31 и составило в общей сложности три тысячи человек. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По его данным, число умерших в стране достигло 3012 человек, в то время как смогли побороть инфекцию уже более 52 тысяч человек. Всего же с момента начала вспышки в декабре 2019 года количество инфицированных превысило 80 тысяч.

Ранее Лайф сообщал, что одновременно со стабилизацией в КНР ситуации с коронавирусом за её пределами наблюдается подъём инфекции. По данным ВОЗ, случаи заражения были зафиксированы более чем в 50 странах мира, наиболее сложная ситуация сложилась в Южной Корее, Италии и Иране. Накануне первые инфицированные были зарегистрированы в Словении и Венгрии.