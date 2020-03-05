Пьяная москвичка избила семилетних детей кабелем и выгнала из дома

Жительница Москвы Наталья Т., находясь в состоянии алкогольного опьянения, выгнала двух малолетних детей из дома, предварительно избив их сетевым кабелем.

Как стало известно Лайфу, в понедельник, 2 марта, воспитательница детского сада Галина шла домой и увидела своего воспитанника — 7-летнего Гордея, который сидел у подъезда многоквартирного жилого дома и плакал. Мальчик рассказал, что его до крови избила кабелем собственная мать.

Следом из подъезда в слезах выбежала его 7-летняя сестра Таисия, которая заявила, что убежала из дома, потому что её оттуда выгнала мама.

Озабоченная данной ситуацией воспитательница отвела детей в квартиру их соседки, вызвала инспектора по делам несовершеннолетних и полицию. Правоохранители забрали ребят и отвели их к матери, которая вновь начала их ругать. Впоследствии Гордея и Таисию забрал их отец, бывший муж Натальи. Однако с того времени ребята перестали ходить в детский сад.

По словам отца детей, их мать "ушла в запой", однако обещает выйти из этого состояния на днях и забрать ребят обратно. Свои суровые методы воспитания москвичка объяснила тем, что дети постоянно балуются и не слушаются её.

Примечательно, что воспитатели детского сада характеризуют женщину как ответственную и заботливую мать, у которой к тому же есть ещё третий ребёнок, первоклассник.

Ранее Лайф сообщал, что бьюти-блогер из США побила свою двухлетнюю дочь за то, что девочка испортила её декоративную косметику.

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