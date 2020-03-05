В США из-за коронавируса предложили здороваться локтями, а не рукопожатиями

Губернатор американского штата Небраска Пит Рикеттс предложил отказаться от традиционных приветственных рукопожатий и сменить их на касания локтями друг друга. Об этом сообщает CNN.

Его предложение поддержал эксперт по вопросам этикета Уильям Хансон, который подчеркнул, что при приветствии важен не сам физический контакт, а теплота чувств. Он также отметил, что ещё один способ поздороваться — поднять раскрытую ладонь.

Несмотря на альтернативные варианты приветствия, ряд экспертов считает, что полностью отказаться от рукопожатий не получится, поэтому стоит уделить особое внимание гигиене.

Напомним, вспышку коронавируса зафиксировали в конце декабря в Китае. Заболевание активно распространилось в Южной Корее, Италии, Иране и Японии. На сегодняшний день число жертв пневмонии нового типа в самом Китае превысило 3000 человек.