В Совфеде оценили возможные изменения в системе оплаты больничных и декретов

Идея изменить систему оплаты больничных, отпусков и декретов действительно заслуживает внимания, поскольку она является более надёжной, чем существующая. Об этом в беседе с RT заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

По его словам, если все страховые компенсации трудоустроенные граждане будут получать не от работодателя, а через Фонд социального страхования, то повысится надёжность выплаты всех тех платежей, которые нужно оформлять в связи с отпусками, декретами и больничными.

— Это будет более надёжная модель в силу того, что не у всех работодателей всегда чётко соблюдается дисциплина исполнения обязанностей по заработной плате и по выплате различных пособий, — сказал он.

При этом Рязанский отметил, что фонд работает "устойчиво" и у него серьёзная репутация, основанная на чёткой отлаженной работе всех служб.

Кроме того, по его словам, в последние годы существует тенденция перехода в централизованный вариант, когда выплаты осуществляет федеральный фонд. Ранее только крупные фонды в больших городах могли самостоятельно решать проблемы, а менее бюджетные региональные фонды всегда пребывали в зоне риска.

Ранее Лайф сообщал, что в России может измениться система оплаты больничных и декретов. Согласно задумке, нововведение не только предоставит некоторые преимущества для работников, но и избавит от нежелательных моментов в отношениях с работодателями.