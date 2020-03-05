Плесень — есть, коронавируса — нет. Лайф узнал, какие микробы угрожают депутатам Госдумы

Мы провели эксперимент, одолжив у каждой фракции по ручке.

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После того как лидер ЛДПР Владимир Жириновский пришёл на пленарное заседание в стерильных перчатках и призвал проверить партии на наличие микробов, Лайф решил провести эксперимент и наведался в Госдуму, чтобы узнать, у кого больше бактерий.

Получив четыре ручки из кабинета каждой из четырёх фракций, мы направили их в лабораторию. После того как их покрыли питательной смесью, смесь выложили в чашки Петри, чтобы посмотреть, что же вырастет при 37-градусной температуре. Оказалось, что российским депутатам опасаться нечего.

На ручках с логотипами "Справедливая Россия" и "Единая Россия" специалисты выявили безобидную бактерию Bacillus subtilis, у ЛДПР не зафиксировали никаких микробов и грибов, а на ручке, которую одолжили у КПРФ, нашли плесневый гриб Cladosporium.

— Микроорганизмов очень мало, то есть никакими патогенными микроорганизмами они не загрязнены. Те микроорганизмы, которые мы нашли (то есть Bacillus subtilis), — это обычный микроорганизм, который живёт среди нас... Никакой опасности не представляет, — рассказал руководитель лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребов.