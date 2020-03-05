Песков — о "российских Илонах Масках": Можем предоставить пофамильный список

Представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами отметил, что в России очень много хороших специалистов, которые могут конкурировать с американским предпринимателем Илоном Маском.

— Их очень много. Если хотите, мы дадим вам пофамильный список, — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос об американском предпринимателе, отметил, что в РФ много специалистов, которые так же, как и Маск, могут быть примерами для подражания. В частности, президент отметил российского программиста Евгения Касперского.

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