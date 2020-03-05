В Одинцове у мужчины с симптомами ОРВИ диагностировали коронавирус. И отправили пациента домой

Житель подмосковного Одинцова Владимир обратился после отдыха в Австрии в клинику, так как почувствовал недомогание, а температура у мужчины держалась на уровне 37 градусов. В медицинском учреждении его перенаправили для сдачи анализов в эпидемиологический центр.

Результаты Владимиру показались пугающими: медики выявили у него РНК коронавируса типов NL-63, 229E. После этого мужчина вызвал скорую, за ним приехали врачи в защитных костюмах. Впрочем, от госпитализации он отказался и позвонил в Одинцовскую ЦРБ.

В свою очередь инфекционист только возмутилась некомпетентностью врачей, заявив, что это не "тот самый" коронавирус, и порекомендовав лечиться дома.

Как стало известно Лайфу, у жителя Одинцова выявили обычный коронавирус, не тот, который пришёл из Китая. Но даже если бы Владимир заразился CoViD-19, в данном эпидемиологическом центре не смогли бы его определить, так как там нет соответствующей системы для обнаружения именно этого штамма.

Сейчас Владимир находится на лечении дома.

Коронавирусы — это большое семейство вирусов, способных вызывать целый ряд заболеваний у людей: от распространённой простуды до ТОРС. Вирусы из этого семейства являются возбудителями также ряда заболеваний у животных.

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