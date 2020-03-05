В Кремле рассказали, что Россия регулярно сталкивается с дезинформацией

При возникновении ситуаций с элементами ЧС Россия постоянно сталкивается с информационными провокациями. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя вопрос о том, действительно ли власти опасаются киберугрозы или масштабной кампании по дезинформации населения на фоне коронавируса, он заявил, что диверсии сопровождают любые трагедии — начиная с тех, что связаны с техногенными катастрофами, и заканчивая возникшими в результате природных явлений.