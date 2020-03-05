Коронавирус "заразил" порносайты. Пользователи ищут интимные видео на тему китайской пневмонии

В последние несколько недель пользователи Интернета всё чаще стали искать порнографические материалы на тему китайской пневмонии. Об этом сообщает издание Viсe.

Там, где спрос, рождаются предложения. В ответ на активные запросы пользователей Сети некоторые тематические сайты стали предлагать видео с порнографическим содержанием и опасным штаммом в главной роли.

Так, на самой известной порноплатформе видеороликов, содержащих в заголовке слово "коронавирус", насчитывается более сотни. При этом некоторые из них содержат полноценный сюжет. В одном из роликов женщина согласилась на интим за лекарство от опасного заболевания, в другом — два инфицированных пациента не могут сдержать чувств в больничной палате, несмотря на карантин.

Другое видео больше похоже на порнографический хоррор. По сюжету в очаг заболевания, китайский город Ухань, прибывает сотрудник Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Мужчина в защитном костюме изучает заброшенную больницу, вдруг внезапно на него нападает инфицированная женщина. Далее герои предаются плотской страсти.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа была зафиксирована в китайской провинции Хубэй в конце декабря. К настоящему моменту инфекция распространилась почти в 80 странах мира, наиболее сложная ситуация сложилась в Южной Корее, Италии, Иране и Японии.

Отметим, что за прошедшие сутки число инфицированных коронавирусом нового типа во всём мире увеличилось на 2223 человека, из них на территории Китая было зарегистрировано только 120 случаев, остальные — за его пределами.