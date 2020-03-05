Путин выразил Эрдогану соболезнования по поводу гибели турецких военных в Сирии

Президент России Владимир Путин на встрече со своим коллегой Реджепом Эрдоганом выразил соболезнования по поводу гибели турецких военных в сирийском Идлибе. Российский лидер заверил, что об их местонахождении никто не знал, и добавил, что ситуация в регионе обострилась настолько, что потребовала прямого личного разговора глав двух государств.

— В начале нашей встречи я ещё раз хочу выразить самые искренние соболезнования по поводу гибели ваших военнослужащих. Гибель людей — это всегда большая трагедия, — указал Путин. — И, как я уже говорил вам по телефону, никто, в том числе сирийские военнослужащие, не знали о месте их нахождения.

Российский лидер сообщил, что переговоры с Эрдоганом сперва пройдут тет-а-тет, а потом к ним присоединятся делегации.



— Как вы и просили, мы готовы начать с глазу на глаз разговор, а потом при необходимости подключить наших коллег, которые слева и справа от нас здесь, в зале, находятся, — добавил он, открывая российско-турецкие переговоры.

Напомним, ситуация в сирийской провинции Идлиб резко обострилась после того, как 33 военнослужащих турецкой армии были убиты и ещё 32 пострадали в результате обстрела сирийской армией в данном регионе. Кроме того, на днях стало известно о гибели ещё двоих турецких военных.