В Анкаре требуют пожизненный срок для восьми обвиняемых по делу об убийстве российского посла

Прокуратура Анкары требует приговорить к пожизненным заключениям обвиняемых по делу об убийстве чрезвычайного посла РФ в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

В частности, пятерых обвиняемых прокурор потребовал приговорить к двум пожизненным срокам, а остальных — к одному пожизненному заключению. Кроме того, ещё пятерым подсудимым предлагается назначить в качестве наказания 15 лет тюрьмы за причастность к террористической организации.

При этом пятерых граждан, проходящих по этому делу, предложили оправдать.

После вынесения обвинительного приговора адвокаты подсудимых заявили в беседе с журналистами, что не согласны с выдвигаемыми требованиями прокуратуры.

Следующее судебное заседание пройдёт в Анкаре 31 марта. На сей раз в суде выступит сторона защиты.

Ранее в Кремле заявили, что внимательно следят за ходом расследования.

Напомним, Андрея Карлова убили 19 декабря 2016 года в Анкаре во время открытия выставки в Центре современного искусства. Преступником оказался служащий полиции Мевлют Алтынташ, который прошёл в здание под видом сотрудника службы безопасности.

По данным следствия, он тщательно спланировал нападение и незадолго до убийства россиянина взял больничный, сославшись на проблемы с желудком.

Впоследствии правоохранители пришли к выводу, что убийца действовал не один. В апреле 2018 года арестовали Шахина Согюта, которого считают куратором преступления. Следователи предполагают, что он является сторонником движения FETO, которое возглавляет оппозиционный турецкий проповедник Фетхуллах Гюлен.