Мальчику, который скатился с горки под колёса авто на Ямале, подарили игру по ПДД

Сотрудники ГИБДД навестили в больнице ребёнка, который попал под колёса автомобиля, скатившись со снежной горки, сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО.

Сейчас пятилетний мальчик находится на лечении в травматологическом отделении со множественными переломами.

Сотрудники Госавтоинспекции узнали о состоянии малыша и подарили ему игру по Правилам дорожного движения, раскраски и светоотражающие элементы. Они пожелали ребёнку скорейшего выздоровления и пригласили в городской отдел ГИБДД.