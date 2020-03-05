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Мальчику, который скатился с горки под колёса авто на Ямале, подарили игру по ПДД

Ребёнка навестили сотрудники новоуренгойской Госавтоинспекции.

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Фото © УМВД России по ЯНАО

Сотрудники ГИБДД навестили в больнице ребёнка, который попал под колёса автомобиля, скатившись со снежной горки, сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО.

Сейчас пятилетний мальчик находится на лечении в травматологическом отделении со множественными переломами.

Сотрудники Госавтоинспекции узнали о состоянии малыша и подарили ему игру по Правилам дорожного движения, раскраски и светоотражающие элементы. Они пожелали ребёнку скорейшего выздоровления и пригласили в городской отдел ГИБДД.

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