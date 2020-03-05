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Синоптики пообещали россиянам "малиновое" лето

А вот прошедшую зиму назвали одной из самых мрачных.

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Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что россиян ждёт "малиновое" лето.

Лето получается очень классное... Окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины. Это будет зона идеального климатического комфорта. Лето 2020 года — самое идеальное для здоровья людей, — заявил "Газета.ru" Тишковец.

Он также отметил, что температура каждого летнего месяца будет превышать климатическую норму.

А вот прошедшую зиму руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал одной из самых мрачных. По его словам, за все три месяца солнце светило минимальное количество часов.

В декабре, например, было всего восемь часов солнечного сияния. Оказалось, что никогда ещё за весь период метеонаблюдений не было такого периода, — заявил Вильфанд на пресс-конференции.

Напомним, сегодня в Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Он продлится до вечера пятницы.

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