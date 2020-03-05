Синоптики пообещали россиянам "малиновое" лето

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что россиян ждёт "малиновое" лето.

— Лето получается очень классное... Окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины. Это будет зона идеального климатического комфорта. Лето 2020 года — самое идеальное для здоровья людей, — заявил "Газета.ru" Тишковец.

Он также отметил, что температура каждого летнего месяца будет превышать климатическую норму.

А вот прошедшую зиму руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал одной из самых мрачных. По его словам, за все три месяца солнце светило минимальное количество часов.

— В декабре, например, было всего восемь часов солнечного сияния. Оказалось, что никогда ещё за весь период метеонаблюдений не было такого периода, — заявил Вильфанд на пресс-конференции.

Напомним, сегодня в Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Он продлится до вечера пятницы.