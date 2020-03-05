Москвичам рассказали, как получить больничный на карантине

Жителям Москвы, которые вынуждены находиться на карантине на фоне ситуации с коронавирусом, больничный лист может принести курьер. Об этом мэр города Сергей Собянин рассказал в своём блоге.

Градоначальник напомнил, что постановление об обязательной изоляции на дому получают граждане, прибывшие из Китая, Южной Кореи и Ирана. В случае необходимости больничные им выписываются прямо в аэропорту.

Собянин отметил, что власти города разработали меры профилактики для тех соотечественников, которые прибывают из Италии и других государств с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции.

Прежде всего таким путешественникам рекомендуется после приезда соблюдать двухнедельный карантин. Если в этот период самочувствие ухудшается, нужно вызвать врача на дом и предупредить его о том, что человек прибыл из КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии или другой страны.

В том случае, если самочувствие стабильное, однако для обоснования своего отсутствия на работе требуется больничный лист, москвичей призвали не ходить в поликлинику и не вызывать медиков на дом, так как в таких случаях больничные будут передавать с помощью курьеров.

Чтобы получить документ, нужно позвонить на горячую линию Департамента здравоохранения. Мэр заверил, что больничный привезут в течение двух дней. Он отметил, что получить его можно и задним числом, если человек прилетел из-за рубежа несколько дней назад. Собянин уточнил, что новый порядок выдачи больничных будет действовать до 1 апреля 2020 года.