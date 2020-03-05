Воронежского повара, который угрожал московскому судье, приговорили к штрафу

Воронежского повара Михаила Квасова, обвиняемого в угрозах московскому судье Станиславу Минину, Мещанский суд приговорил к 270 тысячам рублей штрафа, сообщает ТАСС.
При выборе наказания суд учёл, что Квасов совершил преступление впервые, а также срок, который он провёл под стражей. По решению суда сотовый телефон будет обращён в доход государства, а все остальные вещественные доказательства вернут владельцу. Кроме того, суд отметил, что критически относится к отрицанию Квасовым вины.
Отметим, что сторона обвинения просила приговорить повара к штрафу в размере 300 тысяч рублей.
В сентябре прошлого года обвиняемый в "Инстаграме" разместил пост с угрозой убийством судье в связи с приговором активисту Константину Котову, которого приговорили к четырём года колонии. Позже Квасов извинился перед Мининым "за беспокойство".