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Воронежского повара, который угрожал московскому судье, приговорили к штрафу

Обвиняемый должен будет выплатить 270 тысяч рублей.

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Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Воронежского повара Михаила Квасова, обвиняемого в угрозах московскому судье Станиславу Минину, Мещанский суд приговорил к 270 тысячам рублей штрафа, сообщает ТАСС.

При выборе наказания суд учёл, что Квасов совершил преступление впервые, а также срок, который он провёл под стражей. По решению суда сотовый телефон будет обращён в доход государства, а все остальные вещественные доказательства вернут владельцу. Кроме того, суд отметил, что критически относится к отрицанию Квасовым вины.

Отметим, что сторона обвинения просила приговорить повара к штрафу в размере 300 тысяч рублей.

В сентябре прошлого года обвиняемый в "Инстаграме" разместил пост с угрозой убийством судье в связи с приговором активисту Константину Котову, которого приговорили к четырём года колонии. Позже Квасов извинился перед Мининым "за беспокойство".

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