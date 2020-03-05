Воронежского повара, который угрожал московскому судье, приговорили к штрафу

При выборе наказания суд учёл, что Квасов совершил преступление впервые, а также срок, который он провёл под стражей. По решению суда сотовый телефон будет обращён в доход государства, а все остальные вещественные доказательства вернут владельцу. Кроме того, суд отметил, что критически относится к отрицанию Квасовым вины.