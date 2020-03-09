4 способа управлять смартфоном с помощью голоса. Можно надиктовать сообщение и не печатать самому

Соцсеть "ВКонтакте" начала тестировать функцию расшифровки аудиосообщений. Функция крайне полезная, но не революционная. Производители смартфонов и софта активно развивают управление устройствами с помощью голоса, потому что набирать текст не всегда удобно. Мы уже можем включить музыку или вызвать такси с помощью "Алисы", но есть и менее очевидные кейсы. Лайф рассказывает, какие именно.

"ВКонтакте" решит давнюю проблему

Соцсеть "ВКонтакте" начала тестировать распознавание голосовых сообщений на русском языке. С новой технологией пользователь увидит содержание войса в текстовом виде и прочитает его там, где трудно или невозможно послушать аудио.

Программа доступна участникам тестирования соцсети. Пока она работает на iOS на базе сторонней технологии, в будущем соцсеть разработает собственный софт для распознавания речи. Очевидно, что платформа делает большую ставку на технологию.

И это вполне оправданно. По данным соцсети, ежемесячно 30 миллионов человек обмениваются голосовыми сообщениями на платформе. Эта же особенность — одна из самых неприятных для юзеров. Некоторые пользователи злоупотребляют войсами, а слушать их не всегда есть настроение и возможность. Тем более в переписки люди заходят ради текста, а для видео и аудио есть видеочаты.

iPhone умеет писать под диктовку

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Во многих приложениях для iOS, использующих клавиатуру, для ввода текста также можно использовать диктовку. Возможность доступна на iPad, iPhone 6s и более поздних моделях.

Нажмите кнопку микрофона на клавиатуре и начните говорить. Произносимый текст будет отображаться на экране.

При расшифровке войса система может ошибаться. Apple предусмотрела это и упростила редактирование. Если при диктовке слово было распознано неточно, в набранном тексте оно будет подчёркнуто синим, чтобы вы проверили его правильность. Если слово набрано неправильно, нажмите на него и выберите верное написание.

Диктуя текст, можно соблюдать правильную пунктуацию — система расставляет знаки препинания по соответствующим командам:

"Запятая" — символ запятой;

"Кавычки" — символ кавычек;

"Новый абзац" — переход к новому абзацу;

"Новая строка" — переход к новой строке;

"С заглавной буквы" — следующее слово будет написано с заглавной буквы.

Google Assistant умеет читать статьи

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Голосовой помощник Google Assistant совсем недавно научился вслух читать статьи на сайтах на 42 различных языках. Кроме того, читая вслух, он может и переводить.

В процессе озвучивания веб-страница автоматически пролистывается. Google говорит, что статьи озвучиваются естественной речью с минимальными, почти незаметными роботизированными артефактами. Но, конечно, переводчики ещё далеки от идеала.

Для поддержки возможности оптимизация не требуется. Единственное — администратор может заблокировать функцию на своём сайте, если не хочет, чтобы она поддерживалась.

Siri вызовет вам службу спасения по голосовой команде, если вы не можете двигаться

Apple активно работает над внедрением новых функций для тех, кто не может воспользоваться физическими кнопками. Это помогает людям с нарушением работы двигательного аппарата и тем, у кого управлять смартфоном свайпами по экрану просто нет возможности.

Голосовой помощник Siri помог американцу Нейту Феликсу, попавшему в аварию в Нью-Йорке. Его джип упал в сухое озеро и перевернулся, мужчина оказался обездвиженным в салоне. Нейт понял, что может не пережить ночь из-за низкой температуры, и позвонил в "911", просто скомандовав: "Привет, Siri".

В больнице врачи обнаружили, что он сломал два позвонка, из-за чего его руки парализовало. Получается, iPhone спас водителю жизнь.

Siri сможет управлять Tesla

В 2017 году в приложении для iOS Tesla добавила интеграцию с Siri. Так, пользователи получили возможность управлять системами автомобиля с помощью голоса.

Электрокары выучили ряд команд. По команде "Siri, открой мой автомобиль" двери Tesla разблокируются, подобным образом можно включить или выключить фары.

Как видите, голосовое управление давно интегрируется в современные технологии. Важно определить те сценарии, при которых функция действительно будет нужна. Расшифровка войсов, экстренный вызов службы спасения и диктовка текста — реально полезные возможности. Теперь важно, чтобы они исправно работали.