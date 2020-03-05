"Миф осаждённой крепости". Президент Чехии назвал бессмысленными антироссийские санкции

Политика санкций со стороны западных стран, в частности против России, является бессмысленной, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью словацкой газете Pravda.

— Я всегда был противником не только антироссийских, но вообще любых санкций. Потому что считаю их неэффективными. Против Кубы санкции действовали 50 лет. Ничего не изменилось, и кастровский режим продолжает существовать, — отметил он.

По словам Земана, если бы всё это время на Кубу свободно ездили зарубежные политики, туристы, студенты, то ситуация в стране была бы совсем другой. А при введении санкций в отношении той или иной страны, "закрывая двери", страны, наоборот, поддерживают режим, который хотели наказать.

— Это называется мифом осаждённой крепости. И сразу лидер страны, находящейся под санкциями, становится популярным, — добавил чешский лидер.

Он также рассказал, что включению Украины в состав Евросоюза мешает высокий уровень коррупции в стране. Земан отметил, что, давая дотации, ЕС не будет уверен, что средства дошли до нуждающихся, а не оказались в карманах олигархов.

Западные страны ввели санкции против РФ после событий на Украине и в Крыму: ЕС не признал результаты референдума, по которым полуостров воссоединился с Россией.