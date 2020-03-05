Командующий КСИР заявил, что коронавирус может быть биологическим оружием США

Новый тип коронавируса, который обнаружили в Китае в декабре прошлого года, может быть биологическим оружием США, распространённым на Китай и Иран, считает командующий корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хосейн Салами.

— Мы боремся с коронавирусом, который, возможно, является биологическим оружием США, распространённым сначала на Китай, а затем на Иран и другие страны, — приводит его слова иранское информационное агентство Клуб молодых журналистов.

В начале февраля посол Китая в США Цуй Тянькай призвал не верить слухам, что вирус создали в военных лабораториях КНР или Америки.