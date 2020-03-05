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Украина считает вспышку китайского коронавируса следствием утечки из секретной лаборатории

Исследовательская группа, которая там работала, занималась изучением патогена, вызывающего атипичную пневмонию (или SARS).

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Фото © EPA / KIM CHUL-SOO / ТАСС

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что смертельный коронавирус "вырвался" из секретной лаборатории в городе Ухань. Об этом он заявил в эфире "Украинского радио".

Место, откуда оно всё (эпидемия коронавируса. — Прим. Лайфа) пошло — это город Ухань, где находится одна из закрытых лабораторий F-4. Мы считаем, что именно из этой лаборатории пошла утечка. И не надо тут животных обвинять, что это животные, змеи и тому подобное, — сказал он.

При этом Данилов добавил, что власти Китая закрыли город Ухань, потому что "понимали, что у них там происходит".

Лаборатория, о которой идёт речь, была запущена в 2015 году на базе Медицинского научно-исследовательского института при Университете города Ухань. В 2017 году журнал Nature рассказал, что лаборатория уровня BSL-4 (самого высокого уровня биоконтроля) обошлась Китаю в 300 миллионов юаней (почти 2,9 миллиарда рублей).

Деятельность помещения для научных и технических опытов и исследований включала в себя изучение "патогена, вызывающего атипичную пневмонию (или SARS)". Затем специалисты должны были перейти к изучению вируса Эбола и западноафриканского вируса Ласса.

Журналисты тогда выразили беспокойство относительно того, не могут ли вирусы, с которыми работают китайские учёные, вырваться за пределы лаборатории.

Некоторые учёные за пределами Китая беспокоятся о том, что патогенные микроорганизмы могут вырваться за пределы лаборатории, тем самым добавив биологическое измерение в геополитическую напряжённость между Китаем и другими странами, — говорилось в статье.

Ранее Лайф сообщал, что китайские микробиологи обнаружили особенно агрессивный подтип коронавируса.

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