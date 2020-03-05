Салют в честь смерти Сталина назвали глумлением над отечественной историей

Салют в день смерти Иосифа Сталина, который решили запустить в Екатеринбурге, только усилит напряжённость в обществе, считает секретарь Союза коммунистической молодёжи Денис Зоммер.

— В день траура одного из величайших вдохновителей и полководцев Победы давать салют... Иначе как глумлением над отечественной историей назвать нельзя, — приводит его слова телеканал "360".

Зоммер отметил, что Победы 1945 года не удалось бы достичь "без грандиозной индустриализации 30-х годов". По его словам, то, что собираются делать общественники, должно остаться на их совести.

— Подобные инициативы могут привести к тому, что мы сейчас наблюдаем на Украине. Массовая дерусификация истории. Пытаются сделать так, что часть истории оказывается вне самого исторического процесса, — добавил секретарь СКМ.

Ранее в Екатеринбурге решили отпраздновать день смерти Сталина салютом, так как считают, что при советском лидере был "самый страшный период кровавых репрессий".