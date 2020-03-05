Власти ЮАР подтвердили первый случай заражения коронавирусом

В Южно-Африканской Республике подтвердили первый случай заражения коронавирусом нового типа CoViD-19. Об этом сообщает новостной портал News24 со ссылкой на министра здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе.

— Пациент — 38-летний мужчина, который путешествовал по Италии со своей женой. Они были частью туристической группы из десяти человек и вернулись в Южную Африку 1 марта, — заявил он.

Уже 3 марта мужчина обратился к врачу с симптомами лихорадки, головной болью и кашлем. Заболевший был помещён на карантин. У него были взяты анализы на китайский коронавирус, который впоследствии подтвердился.

Мхизе сказал, что в провинции Квазулу-Натал, откуда южноафриканец родом, была развёрнута группа по отслеживанию больных. В настоящее время медики устанавливают тех, с кем контактировал инфицированный.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа была зафиксирована в китайской провинции Хубэй в конце декабря. К настоящему моменту инфекция распространилась почти в 80 странах мира, наиболее сложная ситуация сложилась в Южной Корее, Италии, Иране и Японии.

Отметим, что за прошедшие сутки число инфицированных коронавирусом нового типа во всём мире увеличилось на 2223 человека, из них на территории Китая было зарегистрировано только 120 случаев, остальные — за его пределами. Общее число погибших от вируса превысило три тысячи человек, большая часть из них — в КНР. Всего на данный момент количество инфицированных составляет свыше 93 тысяч человек.