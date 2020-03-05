Кокорин назвал условие, при котором сможет сыграть против "Зенита"

Нападающий футбольного клуба "Сочи" Александр Кокорин рассказал, что может и не выйти на поле в матче против "Зенита". По словам форварда, его арендное соглашение составлено таким образом, что за возможность сыграть против бывшего клуба придётся заплатить.

— Всё не так просто. Все высказались, что я могу играть, но там есть пункт такой, что мне или руководству тогда надо платить. А так все сказали, что я могу играть. Поставили пункт с большой суммой, — цитирует Кокорина Sport24.ru.