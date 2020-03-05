National Interest рассказал о кошмарном сценарии для ВМС США

ВМС США предпочли бы не рассматривать сценарий, при котором каждый российский надводный корабль оснащён гиперзвуковым противокорабельным оружием, пишет эксперт издания National Interest Майкл Пек.

Журналист отметил, что в январе Россия впервые провела испытания ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков". Как писал ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах, испытательный пуск произвели по наземной цели на одном из военных полигонов Северного Урала, а дальность полёта ракеты превысила 500 километров. Следующим шагом планируется провести испытания запуска "Циркона" с атомных подлодок.

Также, сообщает Пек, глава Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что все военные корабли будут способны применять гиперзвуковое оружие. Речь идёт не только о новых судах, но и о уже существующих, так как, по словам Рахманова, их перевооружение не будет "слишком дорогой проблемой".

Эксперт издания отмечает, что Россия и СССР никогда не пытались конкурировать с США по количеству таких кораблей, как авианосцы (у РФ он только один), но сегодня российский флот насчитывает около 30 эсминцев и фрегатов, 50 корветов и 30 небольших ракетных катеров. Оснащение этих кораблей таким гиперзвуковым оружием, как "Циркон", может позволить лодке типа "Тарантул" потопить превышающий её в несколько раз крейсер или даже авианосец.

В статье отмечается, что у "Циркона" есть несколько "детских болезней", на избавление от которых уйдёт несколько лет. Кроме того, уверен Пек, ракетному катеру будет необходима поддержка самолёта или ещё одного судна.