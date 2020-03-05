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National Interest рассказал о кошмарном сценарии для ВМС США

Страхи Военно-морских сил Америки связаны с российским гиперзвуковым оружием.

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Фото © "Военное обозрение"

ВМС США предпочли бы не рассматривать сценарий, при котором каждый российский надводный корабль оснащён гиперзвуковым противокорабельным оружием, пишет эксперт издания National Interest Майкл Пек.

Журналист отметил, что в январе Россия впервые провела испытания ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков". Как писал ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах, испытательный пуск произвели по наземной цели на одном из военных полигонов Северного Урала, а дальность полёта ракеты превысила 500 километров. Следующим шагом планируется провести испытания запуска "Циркона" с атомных подлодок.

Также, сообщает Пек, глава Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что все военные корабли будут способны применять гиперзвуковое оружие. Речь идёт не только о новых судах, но и о уже существующих, так как, по словам Рахманова, их перевооружение не будет "слишком дорогой проблемой".

Эксперт издания отмечает, что Россия и СССР никогда не пытались конкурировать с США по количеству таких кораблей, как авианосцы (у РФ он только один), но сегодня российский флот насчитывает около 30 эсминцев и фрегатов, 50 корветов и 30 небольших ракетных катеров. Оснащение этих кораблей таким гиперзвуковым оружием, как "Циркон", может позволить лодке типа "Тарантул" потопить превышающий её в несколько раз крейсер или даже авианосец.

В статье отмечается, что у "Циркона" есть несколько "детских болезней", на избавление от которых уйдёт несколько лет. Кроме того, уверен Пек, ракетному катеру будет необходима поддержка самолёта или ещё одного судна.

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