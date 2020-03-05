Зеленский: Выделять самолёт для собачки оставшейся в КНР украинки — перебор

Президент Украины Владимир Зеленский оценил ситуацию с гражданкой Незалежной Анастасией Зинченко, отказавшейся покидать китайский город Ухань без своей собаки. Свою позицию он озвучил в эфире телеканала "Наш".
Глава государства признался, что если Поднебесная не выпускает ни одно животное, то вариантов практически не остаётся и питомца придётся оставить в КНР.
— Мы (как государство) можем предложить ей больше, чем другим людям предложено: хоть завтра мы вас забираем, а собачку заберём даже в посольство, а не в приют или гостиницу, и потом, когда Китай разрешит, вы её заберёте. Чтобы это не было уже смешно. Отдельный самолёт за собачкой — это уже немножко перебор, — заявил он.
Ранее Зеленский позвонил Зинченко, которая наотрез отказалась эвакуироваться из очага коронавирусной инфекции без своей собаки, и пообещал найти выход из ситуации.