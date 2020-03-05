Зеленский: Выделять самолёт для собачки оставшейся в КНР украинки — перебор

— Мы (как государство) можем предложить ей больше, чем другим людям предложено: хоть завтра мы вас забираем, а собачку заберём даже в посольство, а не в приют или гостиницу, и потом, когда Китай разрешит, вы её заберёте. Чтобы это не было уже смешно. Отдельный самолёт за собачкой — это уже немножко перебор, — заявил он.