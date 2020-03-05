Лайнер Grand Princess возвращается в США из-за смерти бывшего пассажира от коронавируса

Круизный лайнер Grand Princess прекращает рейс на Гавайи и возвращается в Калифорнию из-за смерти бывшего пассажира, который путешествовал на судне с 11 по 21 февраля, от коронавируса. Об этом сообщает компания Princess Cruises.

— Хотя на данный момент на борту нет подтверждённых случаев CoViD-2019, Центр контроля заболеваний (CDC) определил группы гостей и членов экипажа, которые будут проверены до прибытия в Сан-Франциско, — говорится в сообщении.

Для тестирования выбрали менее ста человек из гостей и членов экипажа, в число которых также входят оставшиеся на борту корабля после предыдущего рейса. Всё необходимое доставят самолётами. До получения результатов никому не разрешено покидать лайнер.

Ранее власти Калифорнии объявили о режиме ЧС из-за распространения коронавируса. На территории штата зафиксировали первую смерть от этой болезни в США.