Врач рассказала о пользе "малинового лета" для россиян

Иммунолог и врач-терапевт Ирина Ярцева прокомментировала информацию синоптиков о том, что в этом году жителей России ожидает "малиновое лето", которое будет очень "классным".

В частности, медик заявила, что тёплая погода не скажется негативным образом на здоровье россиян. Напротив, к такой погоде граждане более чем адаптированы, поскольку за последние полгода погода то и дело преподносила сюрпризы.

Так, напомнила Ярцева, этой зимой температура менялась в пределах десяти градусов. Это, безусловно, более опасно для здоровья, чем тёплая летняя погода.

— Что касается лета, то если оно будет жарче, чем прошлое, то это прекрасно. Оно у нас никогда не будет таким, как на экваторе, — отметила врач в беседе с НСН.

Напомним, что синоптики пообещали, что мартовская погода в Москве будет приблизительно на два-четыре градуса выше нормы. А в Международный женский день, который по традиции отмечается 8 марта, воздух может прогреться до 11 градусов тепла. Лето, в свою очередь, тоже приятно обрадует россиян. Метеорологи уже предсказали, что в этом году оно будет "малиновым".