"Собака человечнее многих людей". Дедушка-колясочник из Казахстана рассказал Лайфу о своей жизни

Дедушка-колясочник Анатолий Дербенев из Казахстана, видео с собакой которого разошлось по Сети, рассказал Лайфу, что уже два года не получает должного медицинского и бытового ухода.

— После опубликования видео, конечно, приходили представители власти, но это всё для галочки. У меня уже два года нет газа. Они мне предлагали комнатную коляску, но у меня уже две такие есть. Мне больше не нужно, — рассказал он, отметив, что хочет выплаты положенных ему льгот.

По словам Анатолия, ему уже давно обещали, что раз в неделю социальный работник будет делать в его доме уборку и помогать в бытовых делах. А после публикации видео к дедушке приходили волонтёры, которые принесли пакеты с едой.

— Моя собака человечнее многих людей. Она меня семь месяцев уже обслуживает. Я её купил на базаре. Назвал Магнус, это по латыни "большой". Он меня толкает, помогает ехать. Особенно на светофорах, — рассказал Анатолий.

Он отметил, что коляска для прогулок на улице у него уже старая и пёс очень помогает ему передвигаться. Травму дедушка получил на работе. Все родственники живут в России, и в Казахстане у него никого нет.

Сейчас Анатолий работает председателем районного Дома культуры и увлекается написанием стихов.

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