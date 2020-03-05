Силуанов рассказал, что развитие технологий ведёт к "отмиранию" некоторых профессий

В России в связи с развитием новых технологий "отмирает" ряд профессий, в числе которых охранники и бухгалтеры, отметил министр финансов России Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете при Правительстве РФ.

— Отмирает целый ряд профессий. Скоро профессия бухгалтера будет не то что не нужна, число их будет сокращаться. Говорят, что Россия — страна охранников. Куда ни войдёшь, везде охранные агентства... Сейчас есть целые системы, пожалуйста: мониторинг, камеры и так далее. Вместо пяти охранников можно иметь одного, — сказал Силуанов.