"Skibidi знает каждый". Украинская певица Jerry Heil объяснила свои слова о Little Big

Украинской певице Jerry Heil (Яна Шемаева) пришлось объясняться после слов о том, что представляющая Россию группа Little Big может выиграть Евровидение. К разгневанным фанатам девушка обратилась в своём инстаграме.

В посте она отметила, что сплетни причиняют ей боль. Артистка поспешила заверить, что поддерживает своих коллег-соотечественников, однако не может отрицать тот факт, что выступление Little Big может принести победу России.

— Что вы подумали, когда узнали, что Little Big будет выступать на Евровидении? Я подумала, что это может быть разрыв, потому что у фронтмена сильная энергетика — это факт! Skibidi, какое бы отношение к треку у кого ни было, знает каждый! Понимаете теперь, о чём я? — написала девушка.

Она также раскритиковала СМИ, которые осудили её за поддержку "агрессора". Jerry Heil заявила, что журналисты начали "писать чушь и топить ради просмотров", не попросив у неё комментарий.

Ранее стало известно, что представлять Россию на Евровидении будет группа Little Big. Согласно жеребьёвке, коллектив выступит в первой части первого полуфинала 12 мая. Какую именно песню исполнят его участники, пока не раскрывается. Они сообщили, что композиция будет весёлой, а выступление для них — большая честь. Телеведущая Тина Канделаки назвала три причины, почему Little Big привезёт с Евровидения победу.