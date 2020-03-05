В России цифровизируют архивы, связанные с историей ГУЛАГа

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На заседании президентской группы по сохранению памяти жертв политрепрессий в Коми принято решение о создании в России единой музейно-мемориальной инфраструктуры. В частности, начнётся цифровизация архивов, связанных с историей ГУЛАГа.

— Когда на государственном уровне ставится задача по укреплению памяти репрессированых, это важно. Это формирует общее понимание общества о значимости, что важно это помнить, — отметила директор Национального музея Республики Коми Ирина Котылева.

Сейчас в республике живёт более четырёх тысяч реабилитированных жертв политических репрессий, а когда-то Коми была одним из самых больших "островов архипелага ГУЛАГ". Более 120 мемориалов в память о политзаключённых установлено на территории региона, издано 22 книги.

Опыт Коми планируют перенимать по всей стране.