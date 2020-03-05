Разорившаяся "Когалымавиа" потребовала от Египта 200 миллионов долларов

Обанкротившаяся российская авиакомпания "Когалымавиа" и турецкий туроператор Prince Group подали иск против Египта с требованием выплатить 200 миллионов долларов после теракта над Синайским полуостровом в 2015 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя компаний.

Соотвествующий иск был подан в Постоянную палату третейского суда в Гааге ещё в 2017 году, однако слушания начались только сейчас.

Истцы отмечают, что власти Египта знали о несоответствии системы безопасности аэропорта всем обязательным нормам. Также в обеих компаниях подчеркнули, что страна до сих пор не взяла на себя ответственность за происшествие и не выплатила компенсаций.

Напомним, самолёт авиакомпании "Когалымавиа" потерпел крушение над Синаем в 2015 году. Ранее СМИ сообщали, что апелляционный суд Каира вынес решение по иску семей россиян, погибших в результате катастрофы. Часть исков отклонили, объяснив это тем, что личности погибших якобы не установлены до сих пор. На заседании также назвали крушение аварией, а не терактом.