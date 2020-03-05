Эрдоган заявил о режиме прекращения огня в Идлибе

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара в ночь с 5 на 6 марта введёт режим прекращения огня в идлибской зоне деэскалации.
— Наша задача заключается в том, чтобы ещё больше не усугублять гуманитарную ситуацию в регионе, — заявил турецкий лидер.
Он также отметил, что страна будет прилагать все усилия, чтобы оказать помощь всем нуждающимся в Сирии, а также обеспечить возвращение беженцев на их место жительства.
Однако Эрдоган отметил, что Турция оставляет за собой право на ответные действия на нападения со стороны Сирии, если они будут повторяться.
Авторы
Романова Варвара
Юнашев Александр