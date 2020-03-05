Эрдоган заявил о режиме прекращения огня в Идлибе

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара в ночь с 5 на 6 марта введёт режим прекращения огня в идлибской зоне деэскалации.

— Наша задача заключается в том, чтобы ещё больше не усугублять гуманитарную ситуацию в регионе, — заявил турецкий лидер.

Он также отметил, что страна будет прилагать все усилия, чтобы оказать помощь всем нуждающимся в Сирии, а также обеспечить возвращение беженцев на их место жительства.

Однако Эрдоган отметил, что Турция оставляет за собой право на ответные действия на нападения со стороны Сирии, если они будут повторяться.

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