В Великобритании сообщили о первой смерти от коронавируса

В Великобритании скончался первый больной коронавирусом. Об этом сообщили в Royal Berkshire NHS Trust, где лечился пациент.

В сообщении госпиталя отмечается, что пожилой мужчина имел и другие заболевания, а коронавирус у него диагностировали накануне вечером. Сейчас общественное здравоохранение связывается со всеми, кто контактировал с мужчиной.

Количество инфицированных в Великобритании выросло до 115 человек.

По словам главного медицинского советника страны профессора Криса Уитти, пациент заразился вирусом на территории Великобритании. Об этом сообщает Би-би-си.