Эрдоган пригласил Путина в Турцию по случаю 100-летней годовщины дипотношений

Президент Турции Реджеп Эрдоган пригласил российского лидера Владимира Путина в Турцию по случаю годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.
— В этом году мы отмечаем столетие со дня установления наших дипломатических отношений, и господина Путина мы пригласили по этому случаю в нашу страну, — рассказал Эрдоган журналистам после переговоров лидеров двух стран по Идлибу в Кремле.
Он добавил, что Анкара планирует продолжать сотрудничество с Москвой на основе взаимоуважения, ведь страны связывает длительная история.
Авторы
Романова Варвара
Юнашев Александр