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Эрдоган пригласил Путина в Турцию по случаю 100-летней годовщины дипотношений

Он отметил, что Анкара хочет продолжать сотрудничество с Москвой на основе взаимоуважения.

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Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент Турции Реджеп Эрдоган пригласил российского лидера Владимира Путина в Турцию по случаю годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

В этом году мы отмечаем столетие со дня установления наших дипломатических отношений, и господина Путина мы пригласили по этому случаю в нашу страну, — рассказал Эрдоган журналистам после переговоров лидеров двух стран по Идлибу в Кремле.

Он добавил, что Анкара планирует продолжать сотрудничество с Москвой на основе взаимоуважения, ведь страны связывает длительная история.

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