Учёные выяснили, почему женщины всегда будут жить дольше мужчин

Статистически мужчины живут не так долго, как женщины. Что примечательно, характерно это не только для людей, но и для многих животных. Учёные из австралийского Университета Нового Южного Уэльса выяснили, что происходит это из-за непарного набора хромосом ХY, их работу опубликовал журнал Biology Letters.

Согласно гипотезе исследователей, Y-хромосомы не в состоянии помочь организму защититься от вредных мутаций в Х-хромосомах. При этом предполагается, что парные хромосомы способны буквально следить друг за другом и корректировать изменения в ДНК, а могут и вовсе заменить свою пару.

После сравнительного анализа продолжительности жизни самцов и самок 229 обитающих на Земле животных выяснилось, что особи с гомологичными (парными) хромосомами проживают в среднем на 17,6% дольше. Это работает даже в случаях, когда их носителем оказывался мужской организм (у бабочек носителем ZZ-хромосом является мужская особь). Правда, с этим связан некоторый нюанс: если носителями парной хромосомы были самцы, то они жили в среднем на 7% дольше самок, те в свою очередь — на 21%.

Ранее Лайф сообщал, что учёные раскрыли тайну лишней женской хромосомы.