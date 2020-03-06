Путин: Все хотят, чтобы государство занимало достойное место в мире

Российский лидер также обратил внимание на то, что, несмотря на разные подходы, у всех имеется общая цель.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы РФ поблагодарил их за умение объединиться вокруг единой цели в самые острые и судьбоносные моменты в истории страны, а также отметил, что все граждане страны хотят сильного государства, которое будет занимать "достойное место в мире".

— Подходы для достижения этих целей у каждого свои. И простому человеку подчас трудно разобраться в деталях. Но что точно совершенно все наши граждане хотят и что нас объединяет — это наша страна, её сегодняшний день и будущий, — отметил президент.

По словам Путина, у России появились возможности сделать то, чего невозможно было сделать раньше, а значит, государство обязано это сделать и закрепить в конституции.