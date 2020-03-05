Кандидат в президенты США от демократов Элизабет Уоррен выходит из предвыборной гонки

Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен заявила о своём выходе из предвыборной гонки. Дальнейшее участие в ней кандидат посчитала нецелесообразным. Об этом она сказала на встрече с журналистами в Кембридже.

— Я не буду баллотироваться в президенты в 2020 году, но гарантирую, что буду продолжать борьбу за интересы трудящихся страны. Эта борьба является смыслом моей жизни и останется таковой, — заявила Уоррен.

О дальнейших планах, также отметила сенатор, станет понятно в будущем. Она также не ответила и на вопрос о том, кого из оставшихся в гонке кандидатов поддержит.

О целесообразности дальнейшего участия в борьбе за право занимать должность главы государства Уоррен задумалась после прошедших в 14 штатах первичных выборов, которые оказались для неё неудачными.

На данный момент из кандидатов от Демократической партии, к которой принадлежит Уоррен, в гонке остались бывший вице-президент Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и член палаты представителей конгресса США Тулси Габбард.

По итогам "супервторника", кандидатура Байдена лидирует в восьми штатах: Алабаме, Арканзасе, Вирджинии, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме и Теннесси. В этот же день гонку покинул Майкл Блумберг, заявив о поддержке Байдена.