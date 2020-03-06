Лидеры думских фракций рассказали, каково им проводить встречи в ночное время

Любопытно, но парламентариям оказался по душе подобный формат, а сами они успели к нему привыкнуть.

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Лидеры фракций в Государственной думе РФ перед началом встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, которая началась после полуночи, рассказали, каково им работать в такое время.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что работать в тот момент, когда на большей части страны ночь, намного легче и проще, потому что парламентарии знают, что должны принять определённые решения.

— Я бы с удовольствием участвовал в совещаниях в час ночи, в два, в три. Так было и в старые времена, — отметил Жириновский.

Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов рассказал, что в Госдуме регулярно работают после 12 ночи, а для парламентариев это регулярная практика.