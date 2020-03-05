Семья из пяти человек госпитализирована на Украине из-за подозрений на коронавирус

На Украине была госпитализирована целая семья из города Апостолово Днепропетровской области, вместе со свекровью и маленькими детьми, с подозрением на заражение коронавирусом нового типа. Об этом сообщает агентство "Украинские новости".

— У мужчины (отец семьи), беременной женщины (мать), троих детей и ещё одной женщины (мать отца) диагностировали кашель и повышенную температуру, — говорится в сообщении.

Как рассказала журналистам заместитель Управления здравоохранения Кривого Рога (Днепропетровская область) Александра Лукьяненко, 26 февраля глава семейства вернулся из поездки в Италию. Сейчас вместе с родственниками он будет транспортирован в Криворожскую инфекционную больницу для обследования и лечения.

Помимо этого ещё один подозрительный случай был выявлен в Краматорске Донецкой области. Там госпитализировали женщину, которая недавно вернулась из Таиланда, после чего у неё были зафиксированы симптомы острой респираторной вирусной инфекции.

Ранее Лайф сообщал, что власти Украины подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране.