Украинский премьер обещал уйти в отставку, если не оправдает надежды сограждан

Назначенный 4 марта на пост премьер-министра Украины Денис Шмыгаль заявил, что покинет свой пост, если не сможет справиться с возлагаемой на него общественной ответственностью. Об этом он сказал в программе "Право на власть" на телеканале "1+1".

— Я уйду с должности, если не оправдаю надежды украинцев, — сказал новый глава кабмина.

По его словам, несмотря на то что глава государства Владимир Зеленский вряд ли попросит премьера о чём-то противозаконном, он всё же готов отказать президенту по многим вопросам.

Напомним, между бывшим главой кабмина Алексеем Гончаруком и Владимиром Зеленским возник конфликт из-за олигарха Игоря Коломойского, недовольного перестановками в руководстве энергетической компании. Из-за этого Гончарук подал заявление об отставке, 4 марта Рада его приняла.