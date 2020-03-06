В Госдепе США положительно оценили договорённости Путина и Эрдогана по Сирии

Власти США приветствуют достигнутые на встрече президентов России и Турции договорённости и выражают надежду, что это поможет в деэскалации ситуации, которая сложилась в последнее время в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает ТАСС.

— Мы приветствуем сегодняшние сообщения о договорённостях между Турцией и Россией, касающихся прекращения огня в Идлибе. Мы надеемся, что они помогут деэскалации крайне опасной ситуации и облегчению тяжёлого гуманитарного кризиса, — приводит агентство слова представителя Госдепартамента США.

Он также добавил, что Вашингтон ожидает диалога со своим союзником по НАТО Турцией относительно ситуации в Сирии, и отметил, что установление режима прекращения огня и дальнейшие политические шаги по поиску решения ситуации — это единственный способ завершить конфликт.

Ранее Лайф сообщал, что на прошедшей двусторонней встрече лидеров России и Турции главы двух государств договорились о прекращении огня в провинции Идлиб, создании безопасного коридора на трассе М4 в Сирии, а также о начале совместного российско-турецкого патрулирования автодороги.