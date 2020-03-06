Неверов заявил о необходимости обсуждения поправок в конституцию

Обсуждение поправок в конституцию в региональных парламентах, а также в ходе встреч с избирателями — это один из важнейших аспектов будущего изменения основного закона страны, поскольку они должны быть поддержаны россиянами. Об этом заявил глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов на встрече с Владимиром Путиным.

— Я думаю, что мы перед вторым чтением тоже соберём фракцию, ещё достаточно подробно проговорим. Для нас важна сейчас сама процедура прохождения — второе чтение, третье чтение, обсуждение в региональных парламентах и, конечно, встреча с нашими избирателями, с нашими гражданами. Довести дополнительно до них все поправки, которые внесены, и, конечно, получить поддержку, — сказал он.

Неверов подчеркнул, что механизм обсуждения предлагаемых изменений путём голосования не позволит внести изменения в основной закон страны "кулуарно" или что-то поменять только на основе "обсуждения с людьми". Он также отметил, что заложенный Путиным процесс очень серьёзно воспринимается россиянами, поскольку им предоставилась возможность внести свои предложения, которые будут услышаны.

Говоря о будущих изменениях, Неверов назвал крайне важным социальный блок, особенно в той части, где говорится о социальных выплатах и пенсиях. Он указал, что не так давно отсутствовала возможность индексации материнского капитала, "пенсии недоиндексировались". При этом о ситуации с индексацией пенсий работающим пенсионерам Неверов сказал, что это требует дополнительного обсуждения.

Ранее Владимир Путин заявил, что обновлённая конституция должна объединять людей.