Утопившая детей жительница Камчатки была в депрессии, но осознавала опасность своих действий

Жительница камчатского города Вилючинска, которая в сентябре 2019 года утопила двух своих детей, в момент преступления находилась в депрессии, однако осознавала опасность своих действий. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

По данным следствия, 27-летняя девушка имела невротическое заболевание в виде расстройства адаптации и кратковременной депрессивной реакции. Произошло это на фоне личных проблем. В частности, речь идёт об измене мужчины, с которым у них была общая полуторамесячная дочь.

В настоящее время уголовное дело перенаправлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, 9 сентября женщина 1992 года рождения утопила двух малолетних детей (полуторамесячного и пятилетнего). По факту убийства было возбуждено уголовное дело.