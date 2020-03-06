На борту круизного лайнера, пассажир которого умер от CoViD-2019, находится четыре россиянина

На борту круизного лайнера Grand Princess, который совершал путешествие по маршруту Калифорния — Гавайские острова и вынужден был вернуться в порт из-за смерти пассажира от коронавируса, находится четыре россиянина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании — оператора тура Princess Cruises.

— Мы подтверждаем, что на борту находятся четыре гражданина РФ, все они — члены экипажа. В числе пассажиров россиян нет, — заявили в пресс-службе.

Посольство РФ в США направило запрос о подтверждении этой информации в Госдепартамент, однако к настоящему времени ответ ещё не получен.

Напомним, решение о возвращении судна в Сан-Франциско было принято накануне. На данный момент ни одного случая заражения коронавирусом на борту выявлено не было.