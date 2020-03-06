В России в прошлом году стали чаще подделывать банковские карты

По итогам прошлого года количество поддельных банковских карт выросло более чем на 50%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные МВД РФ.

По данным ведомства, за год количество преступлений по статье "Мошенничество" выросло на 14% и достигло 219 тысяч. На 15,3% чаще подделывали печати и штампы, 26,7% составил рост подделок в сфере автострахования, а число фальшивых банковских карт увеличилось на 57,2%.

Отмечается, что в течение последних лет наблюдалась тенденция перемещения преступников в сферу мошенничества, сейчас это 10,8% от общего количества преступлений на территории России. Причём более половины из них совершено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Ранее Лайф сообщал, что эксперты предупредили россиян о новом виде мошенничества с бонусными картами.