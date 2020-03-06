Турция сообщила о ликвидации свыше 20 сирийских военных

Военнослужащие Турции в качестве реакции на смерть двух своих солдат нанесли удар по сирийской армии. В результате ответной атаки был нейтрализован 21 сирийский военный, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.

По данным военного ведомства, в 16:00 по местному времени (17:00 мск) турецкие беспилотники атаковали базу, где помимо приведённого числа солдат было уничтожено также две гаубицы и две ракетные установки сирийской армии.

Напомним, об уничтожении двух военных турецкое министерство сообщало накануне. Один из них был убит 4 марта, а второй 5-го, ещё до оглашения договорённостей России и Турции по прекращению огня.

Договорённость подразумевает в том числе прекращение огня в сирийской провинции Идлиб с 00:00 6 марта. Также было постановлено организовать коридор безопасности к югу от трассы М4, которая ведёт от Латакии к Алеппо. Совместное патрулирование коридора начнётся 15 марта.