Эксперты выяснили, какие жизненные приоритеты чаще всего расставляют россиянки

В преддверии Международного женского дня эксперты провели исследование и выяснили, чему чаще всего посвящают себя прекрасные дамы. Почти половина (около 45%) женщин главным своим приоритетом назвали семью и детей, свидетельствуют данные аналитического центра НАФИ, которые приводит RT.

На втором месте по популярности оказалась карьера — ей себя посвящает 24% опрошенных. Каждая десятая россиянка большую часть своего времени отдаёт увлечениям и хобби, а по 8% респонденток превыше всего считают общение с друзьями и близкими, а также занятия спортом и заботу о своём здоровье.

При этом всего 5% женщин ответили, что главным приоритетом для них является личностный рост и обучение.

Такую тенденцию можно объяснить банальной нехваткой времени. В ходе опроса выяснилось, что абсолютное большинство представительниц прекрасного пола — около 70% опрошенных — полностью берут на себя домашнее хозяйство и после работы занимаются готовкой еды, уборкой, стиркой и глажкой белья.